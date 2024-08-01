|
Dünya

Haniye'nin şehit olduğu binanın görüntüsü ortaya çıktı: Direkt kaldığı oda vuruldu

Terör devleti İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği saldırıyla şehit etti. İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı. Görüntüleri servis eden Amerikan basını, birkaç gün öncesine ait uydu görüntülerinde hedef alınan kata çekilen yeşil setin olmadığını da paylaştı.

Hüseyin Berk
00:44 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:00 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İranlı yetkililer tarafından ABD basınına sızdırılan, Haniye'nin şehit edildiği bina.
İranlı yetkililer tarafından ABD basınına sızdırılan, Haniye'nin şehit edildiği bina.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, terör devleti İsrail'in suikastında şehit oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken Tahran yönetimi Haniye'nin şehit olması dışında resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Haniye'nin şehit olduğu binanın görüntüsü ortaya çıktı: Tek kat hedef alındı

İran Cumhurbaşkanlığına ait konutta yalnızca Haniye'nin bulunduğu katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği ortaya çıktı.

Amerikan merkezli New York Times'tan Farnaz Fassihi isimli gazetecinin İranlı bir yetkiliden aldığını vurguladığı, binanın saldırı sonrasında yayınlanan görüntülerinde, kompleksin vurulduğu tahmin edilen bir bölümüne yeşil bir set çekildiği görüldü.

Hamas yetkilisi El Hayya da, füzenin doğrudan Haniye'nin bulunduğu noktaya isabet ettiğini ifade etmişti.

Saldırıdan birkaç gün önce çekilen uydu görüntüsünde, binanın dışında yeşil bir set olmadığı da görülüyor.

Birçok yerel kaynağın ortak görüşü, saldırının Haniye'nin kaldığı odaya düzenlendiği ve İranlı yetkililerin saldırının ardından hedef alınan kısmı örttüğü yönünde.

Kompleks, Tahran’ın en kuzeyinde; 35.81931, 51.41559 koordinatlarında bulunuyor.

Zafiyet mi ihanet mi?

Güvenlik ve politika uzmanları, füze veya uçaktan atılan bir bombanın bu denli isabetli olmayacağı, hedef alınan konutta daha fazla hasar bırakacağı konusunda fikir bildiriyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında uzmanlar, işin içerisinde istihbarat desteği olmadan böyle bir saldırının gerçekleştirilemeyeceği de belirtiliyor.

İran, istihbarat için ABD'yi suçladı

Öte yandan eleştirilerin hedefi haline gelen İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi.

BMGK'ya sunulan mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesi yapıldı.

ABD basınına göre, saldırının gerçekleştiği nokta

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#İran
#İsrail
#İsmail Haniye
#ABD
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ANKUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihi ve ücretleri