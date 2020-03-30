Harem durdu AŞTİ bomboş: Vatandaşlar İzin Kurulu'na başvurup yolculuğa çıkıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunan İstanbul’daki Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üsküdar Kaymakamı Sefa Murat Demiryürek, düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da dün sabah birkaç otobüs ve servis minibüsünün dışında araç gözükmedi. Seyahat için valilik ve kaymakamlıklardan izin alınması gerektiğini bilmeyen bazı yolcular otogara gelse de bilet alamadı. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki (AŞTİ) peronlar da boş kaldı. Başkentte seyahat etmek zorunda kalan bazı yolcular, AŞTİ’deki Seyahat İzin Kurulu’na başvurdu. İzin belgesi ve bilet almak için kurul önünde bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık anonslar ve güvenlik görevlilerince uyarıldı.

ESENBOĞA SESSİZ

Seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar izin kurulundan izin almaya başladı.

İç hat uçak biletlerinin satışlarına geçici süreyle ara verilmesi nedeniyle havalimanlarında da sessizlik hakim. Aylık ortalama 1 milyonu aşkın yolcunun gelip geçtiği Ankara’daki Esenboğa Havalimanı, koronavirüs tedbirlerinin artırılması nedeniyle boş kaldı. Bilet satış noktalarının kapalı olduğu havalimanında, görevli personel dışında kimse yok. Benzer görüntülere sahne olan İstanbul Havalimanı’nda da iç hatlara gelen bazı vatandaşlar Seyahat İzin Kurulu önünde yoğunluk oluşturdu. İzin formu dolduran yolculardan seyahat etmesi uygun görülenlere onay verildi.