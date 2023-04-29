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Dünya

Havaalanlarında yeni teknoloji: Bagaj kontrolünde artık buna gerek yok

Fransa'da en büyük ikinci havaalanı Paris Orly, yeni bir deneme yaptı. Havaalanında ne makyaj malzemesi ne elektronik cihaz bagajlardan çıkarılmadı. Yeni uygulanan teknoloji bagajların içinde tehlikeli madde olup olmadığını daha iyi ortaya koyuyor.

11:09 . 29/04/2023 Cumartesi
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Yeni teknoloji bir 3D teknolojisi. Bu teknolojiyle bagajların içinde ne olduğu daha net görülüyor.

Yeni teknoloji bir 3D teknolojisi. Bu teknolojiyle bagajların içinde ne olduğu daha net görülüyor.

Havaalanlarında uçağa binmek, genellikle uçma süresinden daha uzun sürüyor. Görevliler "kemer, ayakkabı, takı, elektronik aletler, makyaj gibi malzemelerinizi çıkarın" derken süre iyice uzuyor. Fransa'nın en büyük ikinci havalimanı Paris Orly'de bir deneme yapıldı, çözüm getirildi.


Paris Orly Havalimanı güvenlik şefi, elektronik aletleri gösteren teknolojinin yolcularla personel arasındaki iletişimi geliştireceğini düşünüyor.


Yeni teknoloji bir 3D teknolojisi. Bu teknolojiyle bagajların içinde ne olduğu daha net görülüyor.

#Fransa
#Bagaj
#Havalimanı
2 saat önce
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