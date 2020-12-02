Haydutluk soruşturması derinleşiyor

Libya’ya gıda malzemesi taşıyan Türk ticari gemisi Roseline-A’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde aranmasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada, Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak için T’ürk gemilerinin Libya’ya silah taşıdığı’ yalanını ortaya atarak kara propaganda yapan hesaplarla ilgili de harekete geçti.

Savcılık, Emniyet Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak, söz konusu paylaşımları yapan hesapların incelenmesi talimatını verdi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde sosyal medya hesaplarının çoğunun FETÖ’cülere ait olduğu ve yurt dışı kaynaklı olduğu anlaşıldı. Emniyet, bu paylaşımları yapanların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

MSB’DEN BİLGİ İSTENDİ

Savcılığın ayrıca Milli Savunma Bakanlığına da bir yazı yazdığı öğrenildi. Yazıda, gemide kimlerin olduğu ve nelerin yaşandığı, söz konusu aramayı yapan askerlerin kimler olduğuna ilişkin bilgi istendi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Türk gemisinde bulunanların önümüzdeki süreçte “tanık” sıfatıyla ifadelerine başvurulabileceği belirtildi. Yunan bir komutanın yönettiği İrini operasyonunda bir Alman savaş gemisi, 22 Kasım’da Libya’ya insani ihtiyaç malzemesi taşıyan Roseline-A ismindeki Türk ticari gemisinde arama yapmıştı. Skandalla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı.