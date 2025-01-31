Helikopter yolcu uçağına çarptı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, ABD Savunma Bakanlığı ve Kongre'ye oldukça yakın mesafede bulunan Ronald Reagan Havalimanı'na inmek üzere olan 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan Bombardier CRJ701 yolcu uçağına, 3 personelin bulunduğu Sikorsky H-60 Black Hawk askeri helikopteri havada çarparak faciaya sebep oldu. American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Olay, American Airlines'a ait uçağın Reagan Washington Ulusal Havaalanı'na inmeye hazırlandığı sırada eğitim uçuşundaki helikopterin çarpması ile gerçekleşti. Uçak havada ikiye ayrılırken, 67 kişinin tamanın öldüğü, 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. 300 kişilik bir ekibin arama kurtarma çalışmaları için görevlendirildiği ve Potomac nehrini taradığı belirtildi. Uçağın enkazı nehrin dibini boylarken, tamamen donmuş nehirde hayatta kalanlar olsa dahi hipotermiden ölmüş olabileceği belirtiliyor.

Organizasyondan yapılan açıklamada, ABD Artistik Patinaj Takımı üyelerinin de uçakta olduğu belirtildi. Rusya'nın devlet haber ajansları TASS ve RIA'nın aktardığına göre, düşen American Airlines uçağında Rus artistik buz pateni sporcuları ve antrenörleri Yevgenia Şişkova ile Vadim Naumov da bulunuyordu. Sporcuların ve antrenörlerin Kansas'taki ulusal gelişim kampından evlerine döndükleri belirtildi. Kazayla ilgili basın brifingi düzenleyen ABD Başkanı Trump, yolcu uçağının rotasında ve sorunsuz şekilde alçaldığını, ancak askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle yanlış rotada ve yükseklikte olduğunu söyledi. Helikopterin manevra seçeneklerinin olduğunu yineleyen Trump, helikopterin bulunduğu yüksekliğin yanlış olduğunu ve tüm gerçeklerin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti. Kulenin helikopteri geç uyardığını ve kazanın bir nedeninin de bu olduğunu belirten Trump, eski Başkan Joe Biden'a suçlamalar yöneltti. Trump, Biden döneminde kule görevlilerinde standartların çok düştüğünü söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazada Rus vatandaşlarının da öldüğünü açıklarken, Washington yönetimiyle üst düzeyde temasın planlanmadığını söyledi.