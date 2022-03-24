Herson'da 300 bin kişi aç

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde neredeyse bir ay geride kalırken Rus askeri güçlerinin işgal ettiği Herson kentine yönelik Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko’dan açıklama geldi.
- Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson’un insani felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen sözcü Nikolenko, kentteki yaklaşık 300 bin kişinin gıda ve tıbbi malzemelerinin tükendiğini ifade etti. Tahliye koridoru açılmasına yönelik Ukrayna tarafının teklifinin Ruslarca reddedildiği belirtilirken şehir merkezinde Rus askerlerine yönelik düzenlenen protesto gösterilerinin de sürdüğü kaydedildi.
100 BİN SİVİL MAHSUR KALDI
Öte yandan Rusya’nın ağır bombardımanı altındaki Mariupol’de yaşanan korkunç yıkım, endişeleri artırırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kentte 100 bin sivilin mahsur kaldığını söyledi.
- Halkın açlık tehdidi altında olduğunu belirten Ukraynalı lider durumun vehametini gözler önüne serdi. Rusya açısından kritik öneme sahip liman kenti, son dönemde Rus işgalinin odak noktası haline geldi. Bombardımanın durmaksızın devam ettiği kentte büyük bir insanlık krizi yaşandığını kaydeden Zelenski, Rus askerlerinin kentten tahliye amacıyla kurulan insani koridoru da ele geçirdiğini belirtti.
Video mesajında Zelenskiy, Mariupol’den çıkamayan halkın açlık tehdidi altında olduğunu, su ve ilaç bulamadığını anlattı.