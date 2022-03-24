Herson'da 300 bin kişi aç

Ukrayna'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.