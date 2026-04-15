Hindistan’da enerji santralinde aşırı ısınma faciası: Dokuz ölü 15 yaralı

00:0815/04/2026, Çarşamba
IHA
Kazan ünitesindeki patlama 9 kişinin hayatına mal oldu.
Hindistan’da bir enerji santralinde meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Singhitarai’deki tesiste kazan ünitesinde gerçekleştiği belirtilen patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde aşırı ısınma ihtimali üzerinde duruluyor.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bulunan enerji santralinde meydana gelen patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yer alan Singhitarai kentindeki enerji santralinde patlama meydana geldi. Kazan ünitesindeki patlamada, 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis, patlamanın muhtemelen kazan borusundaki aşırı ısınmadan kaynaklandığını belirtti.

Santrali işleten Vedanta adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, Singhitarai tesisinde ’talihsiz bir olayın’ yaşandığı aktarılarak, kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



