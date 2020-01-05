Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı

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Türkiye iç savaşı önleyecek

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bloğun safları sıklaştırmasının ardından Libya ile yapılan mutabakat tüm dengeleri değiştirdi. Süreç içerisinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UHM) Türkiye’den asker talep etmesi karşı blokta tedirginliğe yol açtı. Hafter bölgedeki saldırılarını artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının UMH’ye destek için bölgeye intikalini sağlayacak tezkere Meclis’te kabul edilince Hafter cephesinin paniği iyice arttı. Konu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen “Türkiye’nin Libya Politikası ve Libya Krizinin Geleceği” adlı panelde ele alındı.