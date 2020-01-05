Dünya Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı
AVRUPA

Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçimini Zoran Milanovic kazandı

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı. Devlet Seçim Komisyonunun resmi olmayan sonuçlarına göre, sosyal demokrat aday Milanovic'in aldığı oy oranı yüzde 52,7 oldu.

Haber Merkezi AA
Zoran Milanovic
Zoran Milanovic

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

Milanovic, oyların yüzde 52,7'sini aldı

  • Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.

DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.

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