Hocalı unutulmadı: Ermeniler 613 sivili katletmişti

Azerbaycan Karabağ'daki Hocalı kasabasında 31 yıl önce Ermeni güçlerinin saldırısında şehit edilen 613 kişi, Bakü’de ve Türkiye'nin dört bir yanında anıldı.
Azerbaycan’da Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 613 kurbanı anıldı. Azerbaycanlılar, pazar günü Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na akın ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla resmi tören düzenlendi ve ardından anıt halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dua okurken bazıları da 31 yıl önce yaşanan acı olayı hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı’nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı’nın kurbanlarını andı. 26 Şubat 1992’de, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı Ermeni güçlerince katledildi. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden hala haber alınamadı.