Hocalı unutulmadı: Ermeniler 613 sivili katletmişti

Azerbaycan’da Ermenilerin 26 Şubat 1992’de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nın 613 kurbanı anıldı. Azerbaycanlılar, pazar günü Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’na akın ederken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla resmi tören düzenlendi ve ardından anıt halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dua okurken bazıları da 31 yıl önce yaşanan acı olayı hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.