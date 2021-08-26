Hollanda'da Afgan sığınmacı protestosu: Halk kontrolden çıktı acil durum ilan edildi

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi nedeniyle Hollanda, 800 Afganı tahliye etme kararı aldı. Ülkeye getirilen Afganlar, 3 bin 500 nüfuslu Harskamp köyündeki kışlaya yerleştirdi. Afganların bölgeye getirildiğini duyan halk, göçmen karşıtı protesto başlattı. Sokaklara dökülen göstericiler, Afgan sığınmacıları köylerinde istemediklerini dile getirdi. BBC'nin haberine göre; Gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden gösteride, araç lastikleri kamp önünde ateşe verildi.

"ÖNCE KENDİ İNSANIMIZ" SLOGANLARI

Göstericilerden bazıları "Önce kendi insanımız", "Harskamp bizim" şeklinde sloganlar attı. Güvenlik güçleri, ordu binasının önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik kalabalığa müdahale etti. Yaşananların ardından askeri kışla çevresinde acil durum ilan edildi.

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Söz konusu köydeki halk, Afganistan vatandaşlarının güvenlik sorununa neden olacağını savunuyor. Bazıları, "Kalpsiz hayvanlar değiliz, sadece korkuyoruz." dedi.

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BAKANLARDAN TEPKİ: BİRAZ TELEVİZYON İZLEYİN

Protesto, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld tarafından kınandı. Bijleveld, tepkisini "Yaşananlar korkunç. Bu insanlar dünyanın başka yerlerinde neler olup bittiğini görmek için biraz televizyon izlemeliler." şeklinde dile getirdi.

HOLLANDA, DÖRDÜNCÜ AFGAN KAMPINI HAZIRLIYOR

Yüzlerce Afgan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilen tahliye uçuşuyla geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya getirildi. Afgan göçmenler, Harskamp'taki üste tahliye edilen 800 kişi de dahil olmak üzere üç askeri üste barındırılıyor. Hollanda Savunma Bakanlığı, ordu tarafından Nijmegen yakınlarında dördüncü kampın hazırlandığını duyurdu.