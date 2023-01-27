|
Dünya

IAEA: Zaporijya Nükleer Santralinin çevresinde şiddetli patlamalar oluyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin (ZNPP) çevresinde askeri hareketlilik kaynaklı şiddetli patlamalar meydana geldiği konusunda uyardı. Santraldeki IAEA ekibinin raporlarına göre, patlamalar neredeyse her gün gerçekleşiyor.   

13:29 . 27/01/2023 Cuma
DHA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

Avusturya merkezli IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi adına yapılan açıklamada, “Son günlerde ve haftalarda neredeyse her gün, tesisteki IAEA nükleer emniyet ve güvenlik ekibi bu tür olayları Viyana'daki genel merkeze raporladı. Bazı patlamalar bariz bir şekilde Avrupa'nın en büyük nükleer santralinden (NPP) biraz uzakta gerçekleşirken, diğerleri tesise çok daha yakın gerçekleşti.

'OFİSİN CAMLARI TİTREDİ'

Dün, yerel saatle 10.00 civarında tesisteki ofis pencerelerinin titremesine neden olan sekiz güçlü patlama ve bugün daha fazlası duyuldu” ifadelerine yer verdi. ZNPP çevresinde ‘Nükleer Emniyet ve Güvenlik Koruma Bölgesi’ oluşturulmasının mümkün olan en kısa sürede sağlanması gerektiğinin altı çizildi.Zaporijya Nükleer Santrali’nin 6 reaktöründen dördü kapatılmış durumda ve iki reaktör ise yakındaki Enerhodar kentine buhar ve ısı sağlamak için ‘sıcak kapatma’ olarak adlandırılan durumda devam ediyor.

#Zaporijya
#Nükleer santral
#ukrayna
#saldırı
1 saat önce
default-profile-img
IAEA: Zaporijya Nükleer Santralinin çevresinde şiddetli patlamalar oluyor
Muğla'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Tahran'daki hain saldırıya kınama
Türk çayında ihracat beş yıldır hız kesmiyor: 23 milyon dolara yaklaştı
Muğla’da sağanak yağış etkili oluyor
Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü görevden alındı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.