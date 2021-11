İç savaş an meselesi Bosna Hersek’te Sırplar, Balkanlar’ı kan gölüne çevirebilecek yeni bir iç savaşın işaret fişeğini ateşledi. Sırp lider Milorad Dodik’in “bağımsız ordu kuracağını” açıklamasının ardından ülke diken üstünde. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, BM’ye rapor yazdı: Ülke her an parçalanabilir. İç savaşın çıkması an meselesi. BM bu kez seyirci kalmasın!

