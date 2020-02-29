İdlib'de ağır kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik mesajlara yansıdı TSK operasyonları karşısında Hizbullah militanları, Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle, Esed rejimine bağlı güçleri de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bırakmakla suçladı. Dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 10:05 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 10:43 AA