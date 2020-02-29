Dünya İdlibde ağır kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik mesajlara yansıdı
ORTADOĞU

İdlib'de ağır kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik mesajlara yansıdı

TSK operasyonları karşısında Hizbullah militanları, Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle, Esed rejimine bağlı güçleri de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bırakmakla suçladı. Dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Reuters (Arşiv)
Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

Esed rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalara ulaşıldı.

TSK OPERASYONLARI DARMADUMAN ETTİ

TSK operasyonları karşısında Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, Esed rejimine bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti.

"RUSLAR BİZİ YALNIZ BIRAKTI"

  • İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.

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