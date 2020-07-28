İdlib'deki Suriyeliler Türk askerine teşekkür etti: Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Kahraman Mehmetçiklerimizin şefkat eli sayesinde hayata tutunan Suriyeli kardeşlerimiz: "Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Türk askerine teşekkür ediyoruz."#MSB #TSK pic.twitter.com/QT47rQbtJ3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020

Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."