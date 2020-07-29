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Dünya İdlibden Türkiyeye teşekkür Türk askerleribize çok iyi davranıyor, Erdoğana binlerce selam olsun
ORTADOĞU

İdlib’den Türkiye’ye teşekkür: Türk askerleri bize çok iyi davranıyor, Erdoğan'a binlerce selam olsun

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terör gruplarının saldırıları altında yıllardır zor günler yaşayan İdlibliler, Türk askerinin ‘Bahar Kalkanı’ operasyonuyla birlikte rahat bir nefes aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bölgedeki Mehmetçiklerden 34’ünün geçtiğimiz şubat ayı sonunda Rusya ve rejime bağlı uçakların saldırısıyla şehit olmasının ardından başlayan kapsamlı harekâtta sadece birkaç gün içerisinde 3 bini aşkın rejim askeri öldürüldü, en az 3 savaş uçağı düşürüldü, yüzlerce tank, top ve zırhlı araç ile Rus hava savunma sistemlerinden onlarcası imha edildi. Mehmetçiğin kararlı duruşuyla istikrara kavuşan İdlib’e artık Rusya ve rejim bombaları düşmüyor. Kahramanların şefkat eli sayesinde hayata tutunan Suriyeliler, çektikleri video ile Türkiye’ye teşekkür mesajı yolladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntüde İdlib’de yaşayan bir Suriyeli şu ifadeleri kullanıyor: “İdlib’den size Türk kardeşlerimizin bize yaptıkları yardımları anlatacağım. Allah’a şükürler olsun. Allah’ın lütfu ve onların sayesinde durum eskisinden çok iyi. Türk askerine teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için ailelerini, ülkesini, çocuklarını bırakıp geldiler, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’a binlerce selam olsun.”

İdlib'deki Suriyeliler Türk askerine teşekkür etti: Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi
DÜNYA
İdlib'deki Suriyeliler Türk askerine teşekkür etti: Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi

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  • Terör örgütlerine yönelik kararlı mücadele yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla sürdürülüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda PKK’lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Suriye’de ise Afrin kentini kapsayan Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist saldırı hazırlığındayken yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, buradaki 2 PKK’lı dışında Azez-Bab-Cerablus üçgenindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı teröristin saldırı planını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını bildirdi.

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor.


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