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Dünya

IFRC depremzedeler için başlattığı destek çağrısını 650 milyon İsviçre frangına yükseltti

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için başlattığı uluslararası destek çağrısının 250 milyon İsviçre frangından 650 milyon İsviçre frangına yükseltti.

21:02 . 16/02/2023 Perşembe
IHA
Deprem bölgesindeki Kızılay görevlisi. (Arşiv)

Deprem bölgesindeki Kızılay görevlisi. (Arşiv)

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yönelik yardım kampanyaları devam ediyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için başlatılan uluslararası destek çağrısının 250 milyon İsviçre frangından 650 milyon İsviçre frangına yükseltildiği aktarıldı.


Depremlerin bölgeye olan etkisinin hala net olmadığına değinilen açıklamada,
“Sahadaki durum hızla değişiyor ve ihtiyaçlar her geçen dakika artıyor. Hayatta kalanlar en zor dönemlerinden birini yaşarken, iyileşme süreci uzun olacaktır. En acil ihtiyaçlar barınak, sağlık, sanitasyon, yiyecek ve su”
denildi.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain’in Suriye ve Türkiye'yi ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada,
“Suriye Arap Kızılayı ve Türk Kızılayı, birçok personel ve gönüllünün evlerini ve sevdiklerini kaybetmesine rağmen, etkilenenleri desteklemek için gece gündüz çalışıyor”
denildi.

Chapagain ise, devam eden bu süreçte depremzedeler için psikolojik desteğin önemine vurgu yaptı.



#IFRC
#Kahramanmaraş
#Deprem
1 saat önce
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IFRC depremzedeler için başlattığı destek çağrısını 650 milyon İsviçre frangına yükseltti
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