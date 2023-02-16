IFRC depremzedeler için başlattığı destek çağrısını 650 milyon İsviçre frangına yükseltti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yönelik yardım kampanyaları devam ediyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için başlatılan uluslararası destek çağrısının 250 milyon İsviçre frangından 650 milyon İsviçre frangına yükseltildiği aktarıldı.