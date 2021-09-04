​İlk uçuş bugün​

Çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanında ilk uçuşun Herat ya da Mezar-ı Şerif’e olabileceği belirtildi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı iç hat uçuşlarına hazır. ABD’nin askeri birliklerini 31 Ağustos’ta ülkeden çekmesiyle Taliban kontrolüne geçen havalimanından bugün ilk iç hat uçuşu gerçekleştirilecek. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanında ilk uçuşun Herat ya da Mezar-ı Şerif’e olabileceği belirtildi. Onlarca işçi, havalimanı pisti, terminal ve yolcu bekleme alanlarını yeniden düzenliyor.

ABD’DEN HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Taliban, havalimanının faaliyete geçmesi için Türkiye ve Katar’la görüşürken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karzai Havalimanının yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

DÜNYA ABD’liler böyle parçalamış: Kamera kayıtları çıktı

DÜNYA Yeni Afgan hükûmeti şekilleniyor: Cumhurbaşkanı Birader olacak

BAE’DEN UÇAKLI HAMLE

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), gıda ve ilaç taşıyan bir acil yardım uçağını Kabil’e gönderdiği bildirildi. Khaleej Times’ta yayınlanan haberde BAE’nin Afganistan’a insani yardım konusunda istekli olduğu belirtilirken, Al Jazeera ise BAE’li yetkililerin Taliban ile görüşmek üzere Afganistan’a gittiğini iddia etti.