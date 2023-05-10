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İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. İslamabad Yüksek Mahkemesi önünde Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından tutuklanan Han, yolsuzluğun yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarıyla da yargılanıyor. Han hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart’ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı.

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İmran Han yolsuzluktan tutuklandı.

İmran Han yolsuzluktan tutuklandı.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi önünde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Siyasi yolsuzluğun yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarıyla yargılanan Pakistan eski Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad’da bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi’nde Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından suçlu bulundu. Yetkililer, Han’ın “el-Qadir Trust” (Rüşvet) ile ilgili bir davada tutuklandığını ifade ederken İslamabad Yüksek Mahkemesi Başkanı Aamer Farooq’un ise hükümet yetkililerine Han’ın tutuklanmasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkma emri verdiği açıklandı. Öte yandan Han mahkeme binasına çevik kuvvet aracılığıyla girdiği sırada güvenlik güçleri ve Han’ın destekçileri arasında arbede yaşandı. Han’ın ise mahkemeden sürüklenerek çıkarıldığı aktarıldı. Han, geçen yıl nisan ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından iktidardan düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Han hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart’ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı.



#Pakistan
#İmran Han
#İslamabad
14 dakika önce
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