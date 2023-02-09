İngiliz deprem uzmanı: Türkiye'deki deprem İngiltere’de olsaydı ülke dümdüz olurdu
İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş’taki depremi kendi ülkesi ile kıyasladı. Hicks “Türkiye'deki deprem İngiltere’de olsaydı Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol dümdüz olurdu” dedi.
00:16 . 9/02/2023 Perşembe
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İngiltere deprem haritası (temsili)
Kahramanmaraş
merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar bölgeye gönderiliyor.
Öte yandan depremin büyüklüğünü gözler önüne seren analizler de gelmeye devam ediyor.
İngiliz deprem uzmanı
Stephen Hicks
, Kahramanmaraş'taki depremi kendi ülkesi ile kıyasladı.
"Dümdüz olurdu"
Sosyal medyada paylaşımda bulunan Hicks
"Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay (kırmızı renkler) Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı. İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından Yoğunluk Seviyesi 7'nin sallandığını görecekti. Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı. Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntılara dayanamaz. İngiltere, fermuarın açılmasıyla esasen ikiye bölünmüş olacaktı."
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