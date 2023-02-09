İngiliz deprem uzmanı: Türkiye'deki deprem İngiltere’de olsaydı ülke dümdüz olurdu

"Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay (kırmızı renkler) Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı. İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından Yoğunluk Seviyesi 7'nin sallandığını görecekti. Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı. Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntılara dayanamaz. İngiltere, fermuarın açılmasıyla esasen ikiye bölünmüş olacaktı."