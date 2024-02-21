İngiliz Donanması yine yanlışlıkla nükleer başlıklı füze fırlattı

2016 yılından bu yana ilk kez tatbikat gerçekleştiren İngiliz Donanması, Florida kıyıları açıklarında 'nükleer başlıklı' Trident füzesini yanlışlıkla ateşledi ve okyanusa düşmesine neden oldu.









Savunma Bakanlığı, nükleer denizaltı HMS Vanguard'ın da dahil olduğu tatbikatın başarısız olduğunu ifade etti.





Savunma Bakanı Grant Shapps.

İngiliz The Sun gazetesi, yaşanan başarısızlığı ilk olarak 30 Ocak'ta ortaya çıkardı ve o sırada Savunma Bakanı Grant Shapps'ın denizaltıda olduğunu ifade etti.





Bu başarısızlık ilk değil





Bu, İngiliz Donanması'nın 2016'daki başka bir test atışında yaşanan sorundan sonra üst üste ikinci Trident füzesi başarısızlığı oldu.





The Sun, 'Trident II' füzesinin fırlatma tüpündeki sıkıştırılmış gazla suyun altından havaya başarıyla fırlatıldığını yazdı. Gazete, 'Ancak ilk aşama iticileri ateşlenmedi ve sahte savaş başlıklarına sahip 60 tonluk füze Atlantik Okyanusu'na sıçradı ve battı'' dedi.









"Hatayı kabul etmedi"





Son derece hassas bu mühimmatın bulunması için arama başlatıldı. Olayın vahametine ilişkin yazılı bir bakanlık açıklamasının çarşamba günü öğle saatlerinde parlamentoya yayınlanması bekleniyor.





Savunma Bakanlığı sözcüsü, yaşanan hataya rağmen denizaltı ve mürettebatının "İngiltere'nin Denizde Sürekli Caydırıcı Sistemini çalıştırma konusunda tamamen yetenekli olduklarının kanıtlandığını, yakın zamanda yapılan bir gösteri ve operasyonu düzenleneceğini" söyledi.









"Test sırasında bir anormallik meydana geldi''





Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Ulusal güvenlik nedeniyle bu konuda daha fazla bilgi sağlayamayız, ancak anormalliğin olaya özel olduğundan eminiz" dedi.





Başarısız olan fırlatma, Kraliyet Donanması'nın silahsız bir Trident II D5 balistik füzesinin son test ateşlemesinden sekiz yıl sonra gerçekleşti.





4 milyar sterlinlik nükleer denizaltı HMS Vanguard, hizmete dönmeden önce büyük bir onarımdan geçti.





2016 yılında füze HMS Vengeance'tan fırlatılmıştı ve yanlış yöne uçmuştu





HMS Vengeance 2016'da silahsız bir Trident II DB balistik füzesini Atlantik'in güneyinde Batı Afrika açıklarında uzak bir noktaya ateşlemiş ancak füze ters yöne gitmişti. Savaş başlığı ABD üzerinde uçtuktan sonra havada kendini imha etmişti.





Savunma kaynakları o dönemde The Guardian'a füzenin yanlış bilgi aktarımı nedeniyle rotasından saptığını, füzenin kendisinde sorun olmadığını söylemişti.



