İngiliz hükümeti gizli raporu: Yarım milyon insan ölebilir

İngiltere’de 7 bin 132 kişiye yapılan korona virüsü testinde 13 kişide korona virüsü tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplamda 7 bin 132 kişiye korona virüsü testi yapıldığını söyledi.

Testler sonucunda 13 kişide korona virüsünün pozitif çıktığını, 8 kişinin ise tedavi edilerek taburcu edildiğini aktaran İngiliz Bakan Hancock, “Bu salgının patlak vermesine karşılık 4 aşamalı bir planımız var: içerme, gecikme, araştırma ve hafifletme” ifadelerini kullandı.

500 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Independent'in İngiliz hükümetinin gizli raporuna dayandırdığı haberine göre, salgın yalnızca İngiltere'de 500 bin insanın ölümüne neden olabilir.

En kötü senaryonun yer aldığı raporda, koronavirüs salgınının pandemiye dönüşmesi halinde İngiltere'de virüsün bulaşacağı insan sayısı 50 milyon olarak tahmin ediliyor.

Vakaların çığ gibi büyümesinin 500 binden fazla can alabileceğini belirten gizli raporun başlığı, "Covid-19 En Kötü Makul Senaryo" başlığını taşıyor.