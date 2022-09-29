Dünya İngilizler isyanda Petrol almak zorundayız yoksa donacağız
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İngilizler isyanda: Petrol almak zorundayız yoksa donacağız

Welshampton'da oturan Ian Fletcher isimli İngiliz vatandaş Midlands'ta evlerini sıcak tutmak için doğal gaz kullanmak zorunda kalan 74 bin kişiden biri. Ian Fletcher, BBC ile yaptığı röportajda kırsal bölgede yaşayan insanların gaz alamazlarsa bu kışı atlatamayacaklarını ve toplu satın almalarda düşen fiyatın durumun belirsizliği nedeniyle düşmediğini söyledi. Fletcher, "Başka alternatifimiz yok, gazı satın almamız gerekiyor, almazsak yemek bile yapamıyoruz" dedi.

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İngilizler isyanda: Petrol almak zorundayız yoksa donacağız
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Welshampton'da oturan Ian Fletcher isimli İngiliz vatandaş Midlands'ta evlerini sıcak tutmak için doğal gaz kullanmak zorunda kalan 74 bin kişiden biri.

Ian Fletcher, BBC ile yaptığı röportajda kırsal bölgede yaşayan insanların gaz alamazlarsa bu kışı atlatamayacaklarını ve toplu satın almalarda düşen fiyatın durumun belirsizliği nedeniyle düşmediğini söyledi.

Fletcher, "Başka alternatifimiz yok, gazı satın almamız gerekiyor, almazsak yemek bile yapamıyoruz" dedi.

İndirimli alınan doğal gazın litre fiyatının 63 pounddan 91 pounda çıktığını belirten Ian, devletin şebekelerden uzakta olanlara verdiği yakıt desteğini de alamadıklarını belirtti.

Ian Fletcher, mümkün olduğunca enerji tasarruflu yapmak ve faturaları azaltmak için evine güneş panelleri, dış cephe yalıtımı yaptırdı.

Başbakan Liz Truss, tipik bir evin giderinin 2024 yılına kadar yıllık 2 bin 500 pound ile sınırlandırılacağını duyurdu ama bu kampanya, kalorifer yakıtı kullananlar, ortak ısıtma olanlar insanlar için geçerli değil.

Kırsal Hizmetler Ağı tarafından yayınlanan rapora göre, kırsalda yaşayan insanların, şehirlerde yaşayanlara kıyasla krizinden daha fazla etkilenecek.

Hükümetin önceliğinin insanlara ucuz enerji sağlamak olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Ağı CEO'su Graham Biggs, "Kamuya ayrılan fonların bir kısmı vatandaşlara aktarılabilir" ifadelerini kullandı.

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