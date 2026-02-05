İngiltere Başbakanı özür diledi: Epstein'le bağlantılı Mandelson'ı geçen sene büyükelçi olarak atamıştı

"Epstein'ın kurbanları, çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir travma yaşadı ve bunu defalarca yeniden yaşamak zorunda kaldı. Sorumluların hesap vermesi gecikti ve çoğu zaman hesap vermesi reddedildi. Şunu söylemek istiyorum; Özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim. Güç sahibi pek çok kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı için özür dilerim. Mandelson'ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim ve şu anda bile bu hikayenin bir kez daha kamuoyunda ortaya çıkmasını izlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim."