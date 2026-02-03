Epsteincılar için bedel ödeme zamanı

Belgelerde isimleri geçen dünyaca ünlü isimlerden bazıları görevlerinden istifa ederken bazıları için de ifade verme çağrısı yapılıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan ve belgelerde uygunsuz yeni fotoğrafları ortaya çıkan eski İngiltere Prensi ve York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor’un, ABD Kongresi’ne ifade vermesi gerektiğini açıkladı. Yine Slovakya Başbakanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Miroslav Lajcak Epstein ile yazışmalarına ilişkin bilgilerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, pedofil milyarder ile bağlantılarına ilişkin yeni iddiaların ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa etti. Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri'ne gönderdiği istifa mektubunda, Epstein ile bağlantılarının yeniden gündeme gelmesi nedeniyle "daha fazla utanç yaratmak istemediğini" belirterek, parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Jeffrey Epstein ile iletişimi olan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ve eski Başbakan Thorbjorn Jagland'ın pişman olmaları gerektiğini belirtti. Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Epstein ile görüşmesinden pişmanlık duyduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Store, "Ben de buna katılıyorum. Ayrıca Jagland da pişman olmalı" dedi. Jagland da Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Başbakana katılıyorum. Epstein ile iletişim kurduğum için pişmanım. Şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim asla temas kurmazdım" diye konuştu. Öte yandan ABD Başkanı Trump, yeni yayınlanan belgelerin iddiaların aksine kendini akladığını savundu. Trump, "Kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana, bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, aynı zamanda insanların, o radikal solun, umduğunun tam tersi bir tablo ortaya koyduğunu söyledi" dedi.