Dünya İngiltere dört yaşındaki çocuğu konuşuyor Video izleyerek iki dil öğrendi
AVRUPA

İngiltere dört yaşındaki çocuğu konuşuyor: Video izleyerek iki dil öğrendi

İngiltere’de IQ seviyesi 147 olan 4 yaşındaki Hint asıllı Saashwat Aroon isimli çocuğun, video ve televizyon izleyerek Arapça ve İspanyolca öğrendiği belirtildi. Çocuğun babası, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, oğlunun herhangi bir eğitim almadığını her şeyi evde kendi kendine öğrendiğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere dört yaşındaki çocuğu konuşuyor: Video izleyerek iki dil öğrendi
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İngiltere’nin Reading kasabasında yaşayan Hint asıllı bir ailenin oğlu olan 4 yaşındaki Saashwat Aroon, öğrendiği diller ve IQ seviyesiyle ülkenin gündemine oturdu.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası üstün zekalılar ve yetenekliler kuruluşu Mensa verilerine göre IQ seviyesi 147 olan Aroon, video ve televizyon izleyerek İspanyolca ve Arapça öğrendi.

Mensa’nın en genç üyelerinden biri olan Saashwat’ın babası Aroon Ramarajen İngiliz basınına yaptığı açıklamada, oğlunun herhangi bir eğitim almadığını her şeyi evde kendi kendine öğrendiğini söyledi.

Oğlunun her şeyi okuyarak ve izleyerek öğrendiğini belirten Ramarajen, Saashwat’ın başlangıçta yalnızca çok hızlı öğrenme yeteneği olduğunu düşündüklerini ancak 1,5 yaşında kitap okumaya başlayana kadar bu durumu ciddiye almadıklarını söyledi.

Oğullarının televizyon ve video izlemesini kısıtladıklarını ifade eden Ramarajen, “Çünkü bizimle anlamadığımız dillerde İspanyolca ve Arapça konuşmaya başladı” dedi. Saashwat’ın ailesi aldıkları tavsiyelerle onu 3 buçuk yaşında IQ testine sokmaya karar verdiklerini ifade etti.

Ebeveynleri sosyal becerilerini geliştirmeye devam edebilmesi için ise Saashwat’ın çeşitli aktivitelere yazdırdıklarını belirtti.

Öte yandan, Mensa’nın hazırladığı raporda Saashwat’ın sayıları 7 yaşındaki çocuklarla aynı seviyede kullanabildiği bu nedenle üst sınıfa geçirilmesi tavsiye edildi.

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