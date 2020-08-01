İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in muhafızı uyuşturucu kaçakçısı çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in korumalarından biri, uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı tutuklandı. The Sun gazetesinin haberine göre muhafızın dokuz çanta dolusu uyuşturucuyu Buckingham Sarayı’ndaki odasında ve arabasında bulundurduğu bildirildi.

Buckingham Sarayı’nın kamu görevlileri tarafından kullanılan Wellington Barracks adlı bölümünde konaklayan muhafızın odasında ve otomobilinde toplam dokuz çanta dolusu uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Coldstream Muhafızları arasında yer alan asker, Kraliyet Askeri Polisi tarafından tutuklanmasının ardından soruşturma sonuçlanana kadar tören görevlerinden çıkarıldı.

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Habere göre, askeri polis, muhafızların kullandığı tuvaletlerde uyuşturucu madde bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Askeri polis yetkilisi, “Coldstream Muhafızları’ndan bir askerin uyuşturucu suçundan dolayı tutuklandığını doğrulayabiliriz. Başka yorum yapmak uygun olmayacaktır” açıklamasını yaptı.