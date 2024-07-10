İngiltere Parlamentosu'na Müslüman milletvekili çıkarması: Kıbrıs Türkü de bulunuyor

Ülkede 4 Temmuz seçimleri, azınlıkların 89 milletvekiliyle en yüksek oranda temsil edildiği parlamentoyu oluştururken rekor sayıda Müslüman aday parlamentoya girmeye hak kazandı.





Ülkede 2019 genel seçimlerinde 19, 2017 seçimlerinde ise 15 Müslüman aday meclise girmeye hak kazanırken 4 Temmuz seçimleri sonucunda meclise giren Müslüman aday sayısı 25 oldu.





Yaklaşık 3,5 milyon Müslümanın bulunduğu ülkede, 8 Müslüman milletvekili ise ilk kez parlamentoya girmeye hak kazandı.





Parlamentoda ilk KKTC vekil

Müslüman milletvekillerinin 18'i İşçi Partisinden, 2'si Muhafazakar Partiden, 1'i de Liberal Demokrat Partiden Avam Kamarası'na girdi. Gazze destekçisi bağımsız milletvekili adaylarından 4 Müslüman da seçilerek çoğunluğu elde edenler arasında yer aldı.





İşçi Partisinden North Somerset milletvekili seçilen Sadik al-Hassan, 32 yıllık Muhafazakar Parti milletvekili Liam Fox'u yerinden ederken, Abtisam Muhamed ise ülkenin ilk Yemen kökenli milletvekili oldu.





Nüfusun yüzde 30'undan fazlasını Müslümanların oluşturduğu 20 seçim bölgesinin tamamında İşçi Partisi adayları milletvekili seçilirken, partinin Kıbrıs Türkü adayı Nesil Çalışkan ise ülkenin ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kökenli kadın milletvekili oldu.





Muhafazakar Parti iktidarı sona ermişti

Avam Kamarası'na girme başarısı gösteren 25 milletvekilinden 8'ini, Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir kökenliler oluşturdu.





Ülkede 4 Temmuz'da düzenlenen genel seçimler sonrası 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona ermişti. Muhafazakar Parti'nin 5 yıl önce 365 olan milletvekili sayısı 120'lere gerilerken İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'ndaki 411 sandalyeyi kazanarak yeni hükümeti kurmuştu





İngiltere Başbakanı Starmer kimdir?

Starmer, 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1962'de Londra'da doğdu. Adını dahi İşçi Partisi'nin kurucusu Keir Hardie'den aldığı iddia edilen Starmer'ın imalatçı babası ile ev hanımı annesi de partinin destekçisi.





Başarılı bir öğrenci olarak Reigate Grammar School'da ilkokul eğitimi alan Starmer, okulun bu dönemde özel işletmeye dönüşmesiyle burslu öğrenciler arasına alındı.





Fatboy Slim adıyla bilinen ünlü İngiliz şarkıcı Norman Cook'la aynı sınıfı paylaşan Starmer, henüz erken sayılacak yaşlarda İşçi Partisinin gençlik yapılanmalarında yer almaya başladı.





Piyano, keman ve flüt çalan Starmer, hukuk eğitimi aldığı Leeds Üniversitesinden hem onur derecesiyle mezun hem de ailesinde üniversite okuyan ilk kişi oldu.





Oxford Üniversitesinde de hukuk alanında lisans üstü eğitim alan Starmer, öğrencilik yıllarında "Socialist Alternatives" isimli dergide editörlük de yaptı.





Kraliçe Elizabeth'in danışmanıydı

Avukatlığa 1987'de başlayan Starmer, kariyeri boyunca Karayipler'de ölüm cezasına çarptırılan suçluların davalarından, Kuzey İrlanda'da bir genci öldüren İngiliz askerinin davasına, McDonalds'ın dava ettiği Helen Steel ve David Morris'in müdafiliğinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarına kadar ünlü yargı süreçlerinde yer aldı.





Starmer, 1990'dan itibaren ünlü avukatlık bürosu Doughty Street Chambers'ta insan hakları alanında avukat olarak görev yaptı.





Henüz 39 yaşındayken Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanları arasına giren Starmer, 2008'de ise Kraliyet Savcılık Ofisinin başına getirildi. Bu görevdeyken 3 İşçi Partili milletvekili ile 1 Muhafazakar Partili Lordun harcamalarıyla ilgili yanlış bilgi vermesine ilişkin soruşturmayı başlatan isim oldu.





Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanlığı (QC) ve Kuzey İrlanda Polisi'nin insan hakları danışmanlığı görevlerini de yürüten Starmer, 2013'te Kraliyet Savcılık Ofisinden istifa etti.



