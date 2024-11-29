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İngiltere PKK ile tanışıyor: Terör yandaşları Londra'yı da karıştırdı

İngiltere PKK ile tanışıyor: Terör yandaşları Londra'yı da karıştırdı

09:4329/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
AA
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İngiltere'de PKK soruşturmasında 7 kişinin gözaltına alınması sonrası örgüt yandaşları ikinci kez eylem yaparak polisle çatıştı.
İngiltere'de PKK soruşturmasında 7 kişinin gözaltına alınması sonrası örgüt yandaşları ikinci kez eylem yaparak polisle çatıştı.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından örgüt yandaşları ikinci kez eylem düzenleyerek polisle çatıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında bir araya gelen terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra polisin arama yaptığı Haringey'deki "toplum merkezi" adı altında kullandıkları derneğe doğru yürüyüşe geçti.


Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurmak isteyen polisle çatıştı.


Terör örgütü PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşandı.


7 kişi gözaltına alınmıştı


Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.


Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.



İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı gruplar panikte


Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.


Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.



Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmişti. Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı.



Örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıkmıştı


Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.


Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.




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