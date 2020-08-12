İngiltere, SKY News ve BBC News'i 'röntgenci' ilan etti SKY News ve BBS News muhabirleri, Fransa'dan küçük botlarla yolan çıkan ve Maş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenleri görüntüledi. Bunun üzerine sosyal medyada bazı siyasetçiler tarafından 'röntgencilik'le suçlandı.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2020, 12:58 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020, 16:09 AA