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İngiltere yakıt taşıyan tankere çarpan kaptanın Rus olduğunu açıkladı

İngiltere yakıt taşıyan tankere çarpan kaptanın Rus olduğunu açıkladı

14:1212/03/2025, Çarşamba
AA
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İngiltere medyasında yer alan habere göre, kazaya karışan Portekiz bandıralı kargo gemisi Solong'un sahibi Ernst Russ şirketi, gemi mürettebatıyla ilgili açıklama yaptı. Mürettebatın Filipinli ve Ruslardan oluştuğunu açıklayan şirket, daha önce "taksirle öldürme" şüphesiyle gözaltına alındığı duyurulan 59 yaşındaki kaptanın da Rus olduğunu bildirdi.

Solong gemisinin mürettebatından kayıp olarak aranan bir kişinin arama çalışmalarına ise öldüğü değerlendirilerek son verildi.

Geminin batacağı tahmin ediliyor

Kazanın bir çevre felaketine yol açmasından da endişe ediliyor. Yaklaşık 220 bin varil jet yakıtı taşıyan tankerden bir miktar yakıtın denize sızdığı belirlendi.

Diğer petrol ürünleri kadar yapışkan ve ağır olmayan jet yakıtının buharlaşabileceği veya doğal olarak suda yok olacağı beklenirken yine de sudaki canlıları zehirleyebileceği endişesi bulunuyor. Solong gemisinin ise tamamen batacağı öngörülüyor.

İki gemideki 36 kişi kurtarılmıştı

Portekiz bandıralı Solong kargo gemisi, 10 Mart'ta İngiltere'nin Doğu Yorkshire açıklarında demirli ABD bandıralı Stena Immaculate yakıt tankerine çarpmıştı.

İngiliz kurtarma ekipleri, tankerdeki 23 kişi ile kargo gemisindeki 13 kişi kurtarılmış, kargo gemisindeki bir kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Olayın ardından Humberside Polisi, kargo gemisinin kaptanının gözaltına alındığını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti ve gemilerin sahipleri, Stena Immaculate tankerinin ABD ordusuna jet yakıtı taşıdığı, Solong'un ise geçmişte tehlikeli kimyasallar taşısa da kaza anında alkol yüklü olduğu bilgisini paylaşmıştı. İngiliz basını, Stena Immaculate'in ABD hükümetinin güvenlik programı kapsamında görev yaptığını, ordunun yakıt ihtiyacı olduğunda taşıma görevini üstlendiğini yazmıştı.



#Ernst Russ
#İngiltere
#Solong
#Stena Immaculate
#Yorkshire

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