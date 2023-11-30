İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor

İngiltere'de demir yolu çalışanla aralık ayında yine grev yapacak.
İngiltere'de binlerce demir yolu çalışanı maaş artışında süregelen anlaşmazlık nedeniyle 2 ile 8 Aralık tarihleri arasında farklı günlerde iş bırakacak.
Tren sürücüleri 1 Aralık'tan 9 Aralık'a kadar fazla mesai yapmayacağı için bazı tren seferlerinde aksaklık yaşanması bekleniyor.
İngiltere'de demir yolu çalışanları iki yıldır zaman zaman greve gidiyor. Çalışanlar yine grevde.
Demir yolu sendikası, yeni ücret anlaşmasına varılıncaya kadar grevlerin devam edeceğini açıklamıştı.
Sendika ise, hükümetin anlaşmazlığı çözme konusunda ciddi olmadığı görüşünde.
Grev süresince normal tren seferlerinin yaklaşık yarısı yapılırken, bazı bölgelerde seferler daha erken saatte sona eriyor.