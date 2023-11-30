İngiltere’de demir yolu çalışanları greve gidiyor

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede Eurofighter konusu ele alındı. İngilizler uçak satışı konusunda Almanları ikna edilmesine yardım edecekler." denildi. Bakanlık kaynakları, milli muharip uçağı KAAN’ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığına işaret etti.