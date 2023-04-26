İngiltere'de gıda yardımı alan kişi sayısı son bir yılda rekor seviyeye ulaştı

İngiltere genelinde ihtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimlerini karşıladığı 1600'ün üzerinde gıda bankası ve gıda dağıtım noktası işleten Trussell Vakfının yıllık raporuna göre, son bir yılda 760 bini ilk kez olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı.





Trussell Vakfının 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemini kapsayan raporuna göre, gıda bankalarına ihtiyaç tarihin en yüksek seviyesine çıktı.





Son bir yılda vakfın dağıttığı gıda kolisi sayısı 2 milyon 986 bin 203 olurken, bunların 1,3 milyonunu çocuklara yönelik gıda kolileri oluşturdu.





Bir önceki döneme göre yüzde 37'lik, 5 yıl öncesine göre ise yüzde 120'lik bir artışın gerçekleştiği gıda kolisi dağıtımından 2022-2023 döneminde yaklaşık 760 bin kişi ilk kez faydalandı.





Aile tanımının 1 kişi ila 1'den çok kişinin beraber yaşadığı haneler olarak kabul edildiği raporda, gıda yardımı alan aile sayısı 328 bin olarak kayıtlara geçti. Yardım alan aile sayısı ise 2021-2022 dönemine göre yüzde 38 arttı.





Her 8 saniyede bir gıda kolisi dağıtıldı

Kış aylarının en yoğun gıda yardımı yapılan dönem olduğu vurgulanan rapora göre, Aralık 2022'de 332 bin 835 gıda kolisi dağıtımıyla rekor kırıldı.





Aralık 2022'den önce rekor, Kovid-19 kısıtlamalarının yaşandığı Nisan 2020'de kırılırken, iki ay arasında 50 bin koli fark oldu.





Koli sayısında, salgın öncesine göre yüzde 57, Aralık 2021'e göre yüzde 29'luk artışın yaşandığı Aralık 2022'de her 8 saniyede bir gıda kolisi dağıtıldı.





Trussell Vakfı Başkanı Emma Revie, raporla ilgili açıklamasında, yaşanan artışa ilişkin "Aşırı derecede kaygı verici bu istatistikler, bize artan sayıda insanın geçinmek için yardım kuruluşlarından ve gönüllülerin yürüttüğü organizasyonlardan destek aldığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.





Gıda bankalarının kısa süreli çözümler olduğunu belirten Revie, yoksulluk ve açlığa daha kalıcı çözümler bulunması gerektiğine işaret etti.





Vakfın önceki yıl raporlarına göre, son 1 yılda 3 milyona yaklaşan gıda kolisi yardımlarının miktarı geçen sene 2,1 milyon, salgının etkili olduğu 2020-2021 döneminde 2,5 milyon, 2019-2020 döneminde 1,9 milyon, 2018-2019'da 1,6 milyon, 2018-2017'de 1,3 milyon olarak açıklanmıştı.



