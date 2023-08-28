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Dünya

İngiltere'de havayolu krizi: Uçuşlar kısıtlandı

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri, Birleşik Krallık hava trafik kontrol sistemlerinde "teknik bir sorun" yaşandığını açıkladı. Havayolları, teknik arıza nedeniyle uçuş gecikmeleri konusunda uyarı yayınladı.

15:11 . 28/08/2023 Pazartesi
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İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri "teknik sorunlar" yaşadığını ve güvenliği korumak için trafik akışı kısıtlamaları uyguladığını söyledi.

"Mühendisler hatayı bulup düzeltmek için çalışıyor. Bunun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

Ne kadar süreceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi

Sorunlara neyin sebep olduğu veya düzeltilmesinin ne kadar süreceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi. Daha öncesinde Havayolu şirketi Loganair, uçuşlarda aksamaya neden olan bir arıza olduğunu duyurmuştu. İngiltere hava trafik kontrol sağlayıcısı Nats, "Şu anda teknı̇k bı̇r sorun yaşıyoruz ve güvenlı̇ğı̇ korumak ı̇çı̇n trafı̇k akış kısıtlamaları uyguluyoruz" dedi.



#İngiltere
#Birleşik Krallık
#İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri
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