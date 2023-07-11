İngiltere'de iki yıllık sabit konut kredisi faizi yükseldi

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden EasyJet, bu yılın eylül ayına kadar 1700 uçuşun iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, uçuş iptallerine gerekçe olarak Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve hava trafik kontrollerinde yaşanan zorluklar gösterildi.