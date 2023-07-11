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Dünya

İngiltere'de iki yıllık sabit konut kredisi faizi yükseldi

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts'e göre İngiltere'de ortalama iki yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,63'e ulaştı.

09:50 . 11/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts'den yapılan açıklamada, ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisinin yüzde 6,63'e yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın ekim ayında hükümet bütçesine ilişkin yaşanan kriz nedeniyle ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,65 seviyesinde kaydedilmişti.

Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, geçen yıl yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon da mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.


#İngiltere
#konut kredisi
#Londra
#Moneyfacts
43 dakika önce
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