İngiltere'de İşçi Partisi dönemi başladı: Yeni bakanların ilk mesajları neler?

Starmer'ın açıkladığı kabinede Angela Rayner Başbakan Yardımcısı, Rachel Reeves ise İngiltere'nin ilk kadın maliye bakanı oldu. Yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey oldu. Seçim kampanyası sloganı "değişim" olan Starmer'ın kurduğu kabinede 11 kadın bulunuyor.

Yeni Maliye Bakanı Rachel Reeves

'Ekonomi İkinci Dünya Savaşından bu yana en kötü döneminde'

Yeni Maliye Bakanı olan Rachel Reeves bugün iş insanları ile ilk kez bir araya geldi ve bu görevdeki ilk konuşmasını yaptı. İngiltere ekonomisi iki çeyrek boyunca küçüldükten sonra geçen senenin sonunda resesyona girmişti.





Mayıs ayında açıklanan yüzde 0,6'lık büyümeyle bu sürecin sonuna gelinmişti. Reeves, 5 Temmuz'da göreve geldiğinde İngiltere ekonomisinin "İkinci Dünya Savaşından bu yana en kötü" durumda olduğunu söylemişti.





Reeves, Pazartesi günü yaptığı konuşmada konuttan enerjiye ve sosyal sigortaya geniş yelpazede konulara planlarını aktardı. İngiltere ekonomisinin "yapı taşlarını onarma" sözü veren Maliye Bakanı, bunun için "zor kararlar" almaktan çekinmeyeceğini söyledi.





Maliye Bakanı, sosyal sigorta oranları ve KDV'de herhangi bir artış olmayacağını belirtti. "Beceriksizlik ve umursamazlık yüzünden canı yanan seçmenlerin güvenini hafife almıyoruz" ifadelerini kullandı. Rachel Reeves konuşmasında altyapı yatırımlarını gerçekleştirebilmek için ulusal planlama politika çerçevesinde reform yapılacağını açıkladı.





Hükümetin zorunlu konut hedeflerini yeniden belirleyeceğini söyleyen Reeves, seçim vaatlerinde yer alan 5 yılda 1,5 milyon konut inşa etme hedefinde ısrarcı olduklarını belirtti.





Bunun için halihazırda farklı bölgelerde duraksamış olan konut projeleri üzerinde çalışacak yeni bir görev gücü oluşturacaklarını ve 14 bin konutu tamamlayacaklarını söyledi.





Enerji konusuda karada rüzgar çiftliği yasağını kaldıracaklarını açıklayan İngiltere'nin ilk kadın Maliye Bakanı, büyük projelerin kararlarının yerel değil ulusal olarak alınacağını belirtti.





İşçi Partisi'nin seçim manifestosunda "sürdürülebilir ekonomik büyümenin ülkenin zenginliğini ve çalışanların yaşam standartlarını artırmanın tek yolu olduğu" hedefi yer alıyordu.





Reeves 2010'da İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmeden önce İngiltere Merkez Bankası'nda ekonomistti.

Ukrayna'ya daha fazla silah sözü

Yeni Dışişleri Bakanı David Lammy göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk ziyaretini Almanya'ya yaptı.





Burada Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşen Lammy, ardından Polonya'ya geçerek Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorsky ile görüştü. Burada da birkaç saat geçirdikten sonra NATO'nun en yeni üyelerinden İsveç'e geçti.





Lammy'nin ilk olarak bu üç ülkeyi ziyaret etmesinin en büyük nedeni Ukrayna savaşı. Savunma Bakanı John Healey'i de Odessa'ya gönderen Starmer, yeni dönemde İngiltere'nin Kiev'e desteğinin tam olacağı mesajını vermeye çalışıyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Savunma Bakanı Rustem Umerov ile görüşen İngiltere Savunma Bakanı Healey, Kiev'e daha fazla silah göndereceği sözünü verdi.





Dışişleri Bakanı Lammy de "Ukrayna'ya olan taahhüdümüzü iki katına çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

İngiltere - AB ilişkileri

2016'daki referandum ile Avrupa Birliği'nden (AB) çıkan İngiltere'de (Brexit) yeni hükümetin önceliklerinden biri de birlik ile ilişkileri geliştirmek olacak.





Dışişleri Bakanı Lammy "AB ile ilişkileri yenilemek istediğini" açıkladı. İşçi Partisi AB ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalamak niyetini dile getirmişti ancak bunun nasıl olacağı büyük ölçüde belirsiz.





Yeni Başbakan Starmer ise kendi yönetimi sürecinde İngiltere'nin AB'ye geri dönmeyeceğini açıklamıştı ancak Pazar günü İskoçya'ya yaptığı ziyarette AB ile ilişkileri geliştirmek için çalışmaların başladığını belirtti. Starmer, hükümetinin AB ile, eski Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı "baştan savma" anlaşmadan çok daha iyisini yapabileceğini savundu.

Başbakan Keir Starmer ve İskoçya Başbakanı John Swinney

Starmer İskoçya'dan sonra Kuzey İrlanda'da

Yeni Başbakan Keir Starmer da başbakan olarak ilk ziyaretini Pazar günü İskoçya'ya yaptı. İskoçya Başbakan John Swinney ile görüşen Starmer, İngiltere ve İskoçya hükümetleri arasındaki ilişkinin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.





Swinney ise iki hükümet arasındaki ilişkilerin Muhafazakar Parti yönetimi döneminde "çok zayıf" olduğunu vurguladı.





Starmer buradan Kuzey İrlanda'ya geçti. Ziyaret öncesi konuşan Starmer hükümetinin Kuzey İrlanda politikasının merkezinde "istikrar ve kesinlik" olacağını söyledi. Starmer Galler'i de ziyaret edecek.

Botlarla geçişi kontrol altına alma

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın mesajlarında öne çıkan konu ise Manş Denizi'ni botlarla geçerek ülkeye ulaşmaya çalışan mülteciler oldu. Bu geçişleri azaltmak için Birleşik Krallık Sınır Güvenliği Komutanlığı kurmayı planlayan Cooper, bu birimin başına geçecek ismin birkaç hafta içinde açıklanacağını belirtti.





Geçmiş Muhafazakar hükümet, geçişleri durdurmak için ülkeye yasa dışı yollardan ulaşan mültecileri Ruanda'ya gönderme planı yapmıştı. Starmer "öldü ve defnedildi" diyerek önceki hükümetin Ruanda planını çöpe attıklarını teyit etti.





Cooper yasa dışı geçişleri azaltmak için "sorunun köküne ineceklerini" ve öncelikli olarak insan kaçakçılığı çetelerini hedefleyeceklerini açıkladı.



