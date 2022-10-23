Dünya İngilterede liderlik yarışı Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak başbakanlık için adaylığını resmen açıkladı
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İngiltere'de liderlik yarışı: Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak başbakanlık için adaylığını resmen açıkladı

İngiltere'de eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, 20 Ekim'de istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılacağını resmen duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İngilterede liderlik yarışı: Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak başbakanlık için adaylığını resmen açıkladı
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.

Sunak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "derin bir ekonomik krizle" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Partimizin şimdi yapacağı seçim, gelecek nesil İngiliz halkının, öncekinden daha fazla fırsata sahip olup olmayacağına karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, iktidardaki Muhafazakar Partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin Başbakanı olmak için adaylığını koyduğunu açıklayan eski Maliye Bakanı Sunak, “Ekonomimizi düzeltmek, partimizi birleştirmek ve bunu ülkemiz için yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Liz Truss'ın istifasının ardından başlayan parti içerisindeki liderlik yarışına katılabilmek için bu kez adayların öncelikle en az 100 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Rishi Sunak'ın adaylığını ilan etmeden önce en az 124 milletvekilinin desteğini aldığı, öte yandan, Sunak dışında resmen adaylığını açıklayan bir diğer isim Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt'un ise 23 milletvekilinin desteğini aldığı biliniyor.

Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından da liderlik yarışı için adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

Boris Johnson'ın da resmen adaylığını açıklaması bekleniyor

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkıyor.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson, henüz resmi olarak adaylığını açıklamasa da eski Başbakan'ın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak, Kovid-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılmak için adayların yarın TSİ 16.00'ya kadar en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

100 milletvekili desteğini birden fazla adayın alması durumunda, yarın saat TSİ 17.30-19.30 arasında Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama yapılacak ve sonuçlar 20.00'de açıklanacak.

Üç adayın olması durumunda ise en az oyu alan kişi elenecek ve son iki aday arasında TSİ 20.30-22.30 arasında bir oylama daha yapılacak ve oylama sonucu TSİ 23.00'de açıklanacak.

Bu süreçten sonra hala iki aday kalırsa, bu kez Muhafazakar Parti üyeleri, bu iki isim arasında çevrim içi oy kullanacak ve oylama sonuçları 28 Ekim'de açıklanacak.

Partiden tek bir aday çıkması durumunda ise ülkenin yeni başbakanı bu hafta başında belli olabilir.

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti: Sadece 1,5 ay görevde kaldı
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti: Sadece 1,5 ay görevde kaldı

Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
FOTOĞRAF 9
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İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss’ın istifası bugünkü gazetelerin manşetindeydi. Guardian 'Acı son' başlığını tercih ettiği birinci sayfasında, Truss’ın selefi Boris Johnson’ın tekrar başbakan olmaya çalışabileceğini yazdı.
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Gazete ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin aralarında yeni başbakan seçip durduğu bu kaotik dönemi sonlandırmak için erken seçime gidilmesi çağrısını da aktardı.
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Guardian’a göre başbakanlığa aday olabilecek diğer isimler ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt.
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Gazetenin Avrupa Muhabiri Jon Henley, Avrupa basınında 'İngiltere’deki siyasi çılgınlığın nedeni olarak' Brexit’in gösterildiğini belirtti. Financial Times gazetesi Truss’ın 'yıkım getiren ekonomi politikaları ve anketlerde Muhafazakar Parti’nin oy oranındaki büyük düşüşle hatırlanacağını' yazdı. Gazeteye göre partinin üst düzey isimleri önceki akşam Truss’a istifa etmesi gerektiğini söyledi. Financial Times, Sunak’ın favori gösterilmesine karşın, Johnson’ın düşüşünde oynadığı rol nedeniyle, kutuplaşmış Muhafazakar Parti’de geniş destek bulamayabileceğini aktardı.
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Sunak başbakan olursa, bu görevi ilk defa beyaz olmayan bir kişi üstlenecek. Gazete, yazın başbakanlık yarışını Truss’a kaybeden Sunak’ın, borçlanarak vergileri azaltma politikasının Truss’ın sonunu getireceğini doğru tahmin ettiğini de yazdı. Financial Times’ın başyazısında ise \"Truss’ın istifasının ardından İngiltere halkı bir genel seçimi hak ediyor\" ifadeleri yer aldı.
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Ücretsiz dağıtılan Metro gazetesi “Ülkenin en kötü başbakanı” manşetiyle çıktı. Gazete Truss’ın yalnızca en kısa süre görev yapan değil aynı zamanda en kaotik döneme de imza atan başbakan olduğunu yazdı. Metro Truss’ın istifasının, “Ben istifa edip giden türden değil, kalıp mücadele eden türden biriyim” sözünden 24 saat sonra geldiğine dikkat çekti. Gazete, bahis şirketlerinin en olası gördüğü başbakanın Rishi Sunak olduğunu fakat Boris Johnson’ın da şansını deneyebileceğini yazdı.
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Daily Telegraph gazetesi Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti'nin milletvekillere “Partinin seçimde hezimete uğramasını önleyebilirim” dediğini manşetinden duyurdu. Gazetenin politika editörü Ben Riley-Smith’e göre Boris Johnson, aday olabilmek için Rishi Sunak’a da zeytin dalı uzatarak desteğini istiyor. Johnson’ın kabinesinde maliye bakanı olarak görev alan Sunak’ın istifası, Johnson’ın düşüşüne giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştu. Başbakanlığa aday olabilmek için önce Muhafazakar Parti’nin 360 milletvekilinin en az 100’ünün desteğini almak gerekeceğini hatırlatan Riley-Smith, kısa süre önce büyük bir destek kaybı yaşayan Johnson’ın bunu başaramayabileceğini yazdı.
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İngiltere’de Winston Churchill’den bu yana başbakanlık koltuğunu terk ettikten sonra geri dönebilen tek kişi Harold Wilson olmuştu. Wilson, 1964-1970 ve 1974-1976 yılları arasında iki dönem görev yaptı. Gazeteye göre şu ana kadar Sunak 29, Johnson 24 ve Penny Mordaunt 11 vekilin desteğini almayı başardı. Daily Telegraph’ın başyazısında, Truss’ın altı yılda istifa eden dördüncü Muhafazakar Partili başbakan olduğu hatırlatıldı ve Truss gitmiş olsa da yerine gelecek başbakanı zorlu bir ekonomik tablonun beklediği vurgulandı.
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Geçen hafta “Bakalım bu marul mu daha uzun dayanacak, Başbakan Truss mı?” paylaşımıyla bir marulu canlı yayınlamaya başlayan Daily Star gazetesi, “Marul kazandı” manşetiyle basıldı. 'Tarihi hatıra baskısı' notunu düşen gazete “Siyasi hararet Liz’e tazeliğini kaybettirdi, zafer marulun oldu” dedi. i gazetesi yeni başbakanın haftaya Cuma seçileceğini ve böylece ülkede yedi haftada üç başbakan görülmüş olacağını vurguladı. Gazete, İngiltere’nin yeni başbakanı olmak isteyen kişinin Pazartesi 14:00'e kadar Muhafazakar Parti'de 100 milletvekilinin desteğini almak zorunda olduğunu belirtti. Daily Mail gazetesinin manşetinde “Boris Rishi’ye karşı: Muhafazakarların kalbini kazanma yarışı” başlığı vardı. Adı geçen iki siyasetçi de henüz bir adaylık açıklaması yapmadı. Fakat medyada da, bahis şirketlerinde de bu ikilinin adı önde geliyor. Gazete Truss’ın görevdeki 44 gününü “felaket” olarak niteledi. Daily Mirror gazetesinin birinci sayfası, büyük puntolarla “Genel seçim şimdi” manşetiyle kaplıydı.
Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
Gazeteler birbirinden çarpıcı manşetlerle çıktı, 'Marul kazandı' dünya çapında ses getirdi. Haberlerde yeni başbakanın kim olabileceği yönünde tahminler de yer alırken, Daily Telegraph "At pazarlığı ve arkadan vurmalarla dolu üç gün bizi bekliyor" diye yazdı.
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