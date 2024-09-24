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İngiltere'de nüfusu yaşlanıyor: 1.3 milyon nitelikli genç işçiye ihtiyaç var

İngiltere'de nüfusu yaşlanıyor: 1.3 milyon nitelikli genç işçiye ihtiyaç var

Zeynep Karçığa
12:0324/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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İngiltere, açığı kapatmak için daha fazla vasıflı zanaatkar çekmenin yollarını arıyor.
İngiltere, açığı kapatmak için daha fazla vasıflı zanaatkar çekmenin yollarını arıyor.

İngiltere'de yayınlan yeni bir rapor, İngiltere'nin nitelikli işçi eksikliği yaşadığını ve bunun konut hedeflerini tehdit ettiğini ortaya koydu. Raporda, ekonominin düzelmesi, faiz oranlarının düşmesi ve planlama süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte ev iyileştirme ve tadilat sektörünün önümüzdeki on yıl içinde yüzde 40 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Hizmet sağlayıcı şirket Checkatrade, önümüzdeki on yıl içinde hükümetin hedeflerine ulaşabilmesi ve inşaat, ev iyileştirme ve tadilat sektörlerindeki artan talepleri karşılayabilmesi için 1.3 milyon nitelikli işçiye ve 350 bin staja ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu bilgi, İngiltere'nin "PA Media" ajansı tarafından aktarıldı.


Raporda, ekonominin düzelmesi, faiz oranlarının düşmesi ve planlama süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte ev iyileştirme ve tadilat sektörünün önümüzdeki on yıl içinde %40 büyümesinin beklendiği ifade edildi.


İngiltere'nin daha fazla vasıflı işçiye ihtiyacı var.


Tehdit altındaki büyüme

Checkatrade’e göre, bu umut verici büyüme, nitelikli iş gücündeki ciddi eksiklik nedeniyle tehdit altında. İş gücünün yaşlanmasıyla birlikte, mevcut işçilerin üçte birinden fazlasının 50 yaşın üzerinde olduğu ve birçoklarının önümüzdeki on yıl içinde emekli olmayı planladığı vurgulandı.


Emeklilikle başa çıkmak için sektörün, mevcut talebi karşılamak üzere 734 bin işçi ile birlikte 377 bin yeni işçi alması gerektiği öngörülüyor. İngiltere, Haziran ayında sona eren yıl boyunca 286 bin 382 çalışma vizesi verdi. Bu, bir önceki yıla göre %11 daha az, ancak 2019 seviyelerinin iki katı olarak kaydedildi.


Verilen vizeler arasında, İngiltere 89 bin 95 sağlık ve bakım işçisi vizesi, 88 bin 653 nitelikli işçi vizesi ve 34 bin 332 mevsimlik işçi vizesi dağıttı.

#İngiltere
#İşçi
#Sektör

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