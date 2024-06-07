İngiltere'deki ankette dikkat çeken sonuç: Gençler 'İsrail devleti var olmamalı' dedi

Gazze'deki savaştan İsrail hükümeti sorumlu
Savaşın internette ve sosyal medyada yüksek düzeyde yer alması İngiltere'deki gençlerin ilgisini artırdı. Yapay zeka tarafından oluşturulan "tüm gözler Refah'ta" grafiği yakın zamanda Instagram'da 44 milyondan fazla paylaşıldı ve Filistin yanlısı içerik de TikTok'ta hızla çoğalıyor. Eleştirmenler, Çin sosyal medya platformunun kasıtlı olarak İsrail karşıtı içeriği desteklediğini iddia ederken, TikTok genç kullanıcı tabanının mevcut tutumlarını gerekçe göstererek bunu reddetti.