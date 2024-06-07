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Dünya

İngiltere'deki ankette dikkat çeken sonuç: Gençler 'İsrail devleti var olmamalı' dedi

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yapılan İsrail ve Filistin’e dair bir ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gençlerin büyük bölümü 'İsrail'in hiç var olmaması gerektiğine' inandığını belirtirken, 'Gazze'deki savaştan en çok kim sorumlu?' sorusuna ise 'İsrail hükümeti' şeklinde cevap verdi.

Zeynep Karçığa
11:12 - 7/06/2024 пятница
Güncelleme: 11:26 - 7/06/2024 пятница
Yeni Şafak
İngiliz gençlerinin yüzde 54'ü İsrail'in var olmaması gerektiğini düşünüyor.
İngiliz gençlerinin yüzde 54'ü İsrail'in var olmaması gerektiğini düşünüyor.
Focaldata tarafından yürütülen ve UnHerd'de açıklanan dış politika konusunda bin 12 seçmenin katıldığı özel bir anketin ön bulguları, 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 54'ünün çarpıcı bir şekilde
"İsrail devletinin var olmaması gerektiği"
belirtti. Sadece yüzde 21'i bu görüşe katılmadı.

İngiltere'de yaşayan 18-24 yaş grubundaki gençlerin %54'ü 'İsrail devleti olmamalı' diyor.

Gazze'deki savaştan İsrail hükümeti sorumlu


Bu bulgu, aynı konudaki diğer UnHerd anketleriyle örtüşüyor. Ayrı bir soruda genç katılımcılara Gazze'deki savaştan kimin daha çok sorumlu olduğu soruldu. Yarısı
İsrail hükümeti
ni suçlarken, dörtte biri Hamas'ı yanıtladı. Sadece %19'u "hepsi eşit" yanıtını verdi.

'Gazze'deki savaş için kimi suçluyorsun?' sorusuna gençlerin yüzde 50'si 'İsrail Hükümeti'ni diyerek cevap verdi.

Savaşın internette ve sosyal medyada yüksek düzeyde yer alması İngiltere'deki gençlerin ilgisini artırdı. Yapay zeka tarafından oluşturulan "tüm gözler Refah'ta" grafiği yakın zamanda Instagram'da 44 milyondan fazla paylaşıldı ve Filistin yanlısı içerik de TikTok'ta hızla çoğalıyor. Eleştirmenler, Çin sosyal medya platformunun kasıtlı olarak İsrail karşıtı içeriği desteklediğini iddia ederken, TikTok genç kullanıcı tabanının mevcut tutumlarını gerekçe göstererek bunu reddetti.


#İsrail
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#Gazze
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