İngiltere'den İsrail'e sert mesaj: Büyükelçi işgal planı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı

19:1021/08/2025, Perşembe
AA
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin Bakanlığa çağrılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İngiltere, İsrail’in Kudüs’ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylaması üzerine İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kararın uluslararası hukuku ihlal edeceği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu planın Filistin devletini ikiye böleceği ve iki devletli çözümü tehlikeye atacağı belirtildi.

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tzipi Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararına cevaben çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

"Gelecekteki bir Filistin devletini ikiye böler"

İngiltere ve 21 uluslararası ortağı bu kararı en güçlü ifadelerle kınadığı hatırlatılan açıklamada, "Uygulanması halinde, bu yerleşim planları uluslararası hukukun açık ihlali olacak ve gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli bir çözümü ciddi şekilde baltalayacak." ifadesine yer verildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.



