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İngiltere'den Rusya'ya yaptırım: 5 LNG gemisinin faaliyetleri kısıtlandı

İngiltere'den Rusya'ya yaptırım: 5 LNG gemisinin faaliyetleri kısıtlandı

17:5926/09/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İngiltere, Rusya'nın 5 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisine ve 2 kuruluşuna yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rusya'nın kritik bir finansman kaynağı olan enerji gelirlerini artırma girişimlerini engellemek için kararlar alınmaya devam edildiği kaydedildi.


Bu kapsamda, Rusya'nın 5 LNG gemisine ve ilgili 2 kuruluşuna yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar Rus LNG sektöründe faaliyet gösteren 15 gemi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı ifade edildi.


Açıklamada, Rusya'nın LNG gelirlerini artırma planları kapsamında küresel LNG pazar payını yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.




#İngiltere
#LNG
#Rusya
#yaptırım

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