İngiltere'den Rusya'ya yaptırım: 5 LNG gemisinin faaliyetleri kısıtlandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rusya'nın kritik bir finansman kaynağı olan enerji gelirlerini artırma girişimlerini engellemek için kararlar alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Rusya'nın 5 LNG gemisine ve ilgili 2 kuruluşuna yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin şu ana kadar Rus LNG sektöründe faaliyet gösteren 15 gemi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı ifade edildi.