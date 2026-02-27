Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

19:3127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgesel riskler ve güvenlik durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. İran'da bulunan İngiliz vatandaşlara ise dikkatli olma uyarılarında bulunuldu.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği,
"bölgesel riskler ve güvenlik durumu"
gerekçe gösterilerek geçici olarak kapatılırken tüm personel geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İran'a ilişkin güncelleme yaparak İran'ın tamamına seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Uyarı sayfasında,
"Bölgesel risklerle ilgili bilgiler ve güvenlik durumu nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçilik hizmetleri uzaktan verilmektedir."
ifadeleri yer aldı.

İngiliz vatandaşlara uyarılarda bulunuldu

Bölgesel risklerin arttığı kaydedilen uyarı açıklamasında gerilimin daha da yükselmesi halinde seyahat kısıtlamalarının ortaya çıkabileceği belirtilirken İngiliz vatandaşlarının gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı.

İran'da bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları e-postalarına abone olma, yerel medyayı takip etme, askeri tesislerden uzak durma, ülkeden ayrılma planlarını kontrol etme ve sığınağa gitme uyarılarını dikkate alarak hareket etme tavsiyesi yapıldı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, ocak ayında da İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve personel ülke dışına çıkarılmıştı.





#İngiltere
#İngiltere Dışişleri Bakanlığı
#İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi