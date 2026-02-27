İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgesel riskler ve güvenlik durumu nedeniyle Tahran Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatıldığını duyurdu. İran'da bulunan İngiliz vatandaşlara ise dikkatli olma uyarılarında bulunuldu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarıları yaptığı sitesinde İran'a ilişkin güncelleme yaparak İran'ın tamamına seyahat etmeme uyarısında bulundu.
İngiliz vatandaşlara uyarılarda bulunuldu
Bölgesel risklerin arttığı kaydedilen uyarı açıklamasında gerilimin daha da yükselmesi halinde seyahat kısıtlamalarının ortaya çıkabileceği belirtilirken İngiliz vatandaşlarının gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı.
İran'da bulunan İngiliz vatandaşlarına, İngiliz Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları e-postalarına abone olma, yerel medyayı takip etme, askeri tesislerden uzak durma, ülkeden ayrılma planlarını kontrol etme ve sığınağa gitme uyarılarını dikkate alarak hareket etme tavsiyesi yapıldı.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, ocak ayında da İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve personel ülke dışına çıkarılmıştı.