İnsan kasabı durdurulamıyor: Tam bir cinnet hali

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’de işlediği katliamların dozunu sürekli olarak artırıyor. İşgal kuvvetleri, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında Gazze’deki binaların yüzde 85’ini kısmen ya da tamamen yıkarken, hasarlı olsa da ayakta kalan son binaları da doğrudan hedef alarak yıkıyor. Hamas’ın insani yardımlara el koyduğunu iddia ederek, üç aydır açlığa mahkum ettiği Filistinlilere yardım dağıttığını iddia eden terör devletinin askerleri, geçtiğimiz pazar günü yardım dağıtım merkezinde toplanan insanlara ateş açarak 39 kişiyi öldürmüştü. Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde kara saldırılarını yoğunlaştıran işgalci güç bir diyaliz merkezini ve bir camiyi de yıkarken, son iki günde 240 binayı havaya uçurdu.

YARDIM DEĞİL ÖLÜM NOKTASI

Terör devleti dün de. Gazze’nin güneyindeki Refah’ta gıda yardımı almak üzere dağıtım noktasına gelen sivillere ateş açan İsrail kuvvetleri, 3 Filistinliyi daha öldürdü. ABD menşeli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla yardım dağıtmaya başladığı 27 Mayıs’tan beri yardım almak için gelen aç bırakılmış insanları katleden işgal güçleri, bu süreçte 52 kişiyi öldürürken 305 kişiyi de yaraladı.

"YA TESLİM OLURLAR YA KATLEDERİZ"

Uluslararası toplumdan gelen bütün çağrılara rağmen saldırılarını sürdüren İsrail’in Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’deki askeri ilerleyişin sürdürüleceğini ve herhangi bir müzakere göz önünde bulundurulmaksızın operasyonların genişletileceğini bildirdi. Katz, “Hamas’ı yok etmek ve askerlerimizi korumak için gerekli her adımı atacağız” derken, “Ya teslim olurlar ya da imha ederiz” ifadelerini kullandı. Zamir ise üst düzey askeri yetkililerle gittiği Gazze’nin güneyinde yaptığı açıklamada, “Ordu, rehinelerin kurtarılması ve Hamas’ın askeri kapasitesinin yok edilmesi planı kapsamında Hamas’a ait askeri altyapıyı büyük oranda imha etmeye devam ediyor” diyerek, operasyonların genişletilmesi talimatını verdiğini söyledi.

İKİ GÜNDE 240 BİNA YIKILDI

Gazze’de iki haftadır kara harekatı yürüten İsrail ordusuna bağlı kuvvetler de Katz ve Zamir’in sözlerine paralel olarak hareket ediyor. Gazze’deki yerel aktivistlerin verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin iki gündür yüksek binalara ve sivil alanlara yönelik aralıksız düzenlediği bombardımanlarda en az 240 bina tamamen yıkıldı. Sahadan bilgi veren aktivistler, son iki günde artan saldırıların İsrail ordusunun ilk gün düzenlediği öncü saldırılara benzediğini ve ateşkes ihtimali gündeme her geldiğinde kalan vakti daha fazla yıkım ve ölüm için kullanmak amacıyla bu bombardımanları yoğunlaştırdığını aktardı.

BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRÜYOR

Filistin Enformasyon Merkezi’ne artan saldırılara ilişkin bilgi veren Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Tıbbi Gıda Birimi Müdürü Muhammed Afeş, İsrail askerlerinin Gazze’de bir araya gelen her insan topluluğunu hedef aldığını söyledi. İsrail güçlerinin yardım merkezlerine gelen Filistinlileri doğrudan öldürmek amacıyla hedef aldığını belirten Ebu Afeş, toplanma alanlarında öldürülen ya da yaralanan Filistinlilerin ezici çoğunluğunun başından ya da göğsünden vurulmuş halde olduğunu kaydetti.

TEK DİYALİZ MERKEZİNİ YIKTI

Öte yandan işgalci gücün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'ni tamamen yıktığı belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bölgenin tek diyaliz merkezinin yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı. İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 54 bin 400’ü aşarken, yaralı sayısı ise 122 bine ulaştı. 11 bin Filistinlinin de yıkılan binalar altında kaldığı ya da kaybolduğu kayıt altına

alındı.

Beni affet yavrucuğum

İsrail kuvvetlerinin dün, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesine düzenlediği bombardıman sonrası sosyal medyaya yansıyan bir baba ve küçük çocuğunun görüntüleri, yürekleri dağladı. Evinin vurulması sonrası enkaz altından çıktığı görülen toz toprak içinde kalmış bir baba kollarında taşıdığı Muhammed Rüşdi adındaki oğluna “Beni affet yavrucuğum” derken bir yandan da hastaneye yetiştirmek için etrafa çağrılar yaptı. Filistinli babayı tanıyanların medya kaynaklarına, babanın 15 yıl boyunca çocuk sahibi olamadığı ve yurtdışında tedavi gördükten sonra baba olduğunu belirterek, yaşanan dramı anlattı.







