Dünya İnsanlıkta sınır yok Savaş uzarsa Avrupanın mülteci ilgisi düşer
AVRUPA

İnsanlıkta ‘sınır’ yok: Savaş uzarsa Avrupa’nın mülteci ilgisi düşer

İHH, Kiev’de sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde ekmek dağıtıp Romanya’nın İsakca bölgesinde battaniye ve hazır gıda yardımında bulunuyor. İHH Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin, "Savaşın şiddeti artar da milyonlarca insan gelirse Avrupa'nın bugünkü kadar anlayışlı olabileceğini düşünmüyorum" tespitinde bulundu. Emin, Ukraynalıların sınır kapılarını mola yeri olarak kullandığını ve ülkeyi tek valizle terk ettiklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Yasemi Asan Yeni Şafak
İnsanlıkta ‘sınır’ yok: Savaş uzarsa Avrupa’nın mülteci ilgisi düşer
İHH Kiev'de yardımlarını sürdürüyor.

Batı’nın çifte standardına rağmen Türkiye ve Türk sivil toplum örgütleri farklı coğrafyalara ayrım yapmadan insani yardım ulaştırıyor. Son adres ise Ukrayna.

Sahadaki sivil toplum örgütlerinden biri de İHH. İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin, bölgedeki insani durumu Yeni Şafak'a anlattı.

Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin.
Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin.

YASAĞA GÖRE PLANLAMA

Ukrayna, Romanya ve Moldova’da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyleyen Emin, "Yaklaşık 225 aileye yardımda bulunduk. Sokağa çıkma yasakları olmadığı zamanlarda Ukrayna içerisinde sıcak ekmek başta olmak üzere gıda yardımlarında bulunuyoruz" dedi. 6-7 gün içerisinde yarım milyondan fazla insanın göç ettiğini belirten Emin, en yoğun göç Polonya tarafına gerçekleştiğini, bunu Romanya ve Moldova'nın takip ettiğini belirtti.

YARDIMLARDA SON DURUM

  • Emin çalışmalarına ilişkin “Bugüne kadar Romanya'ya sığınan 450 aileye gıda, 20’sine ise battaniye yardımı ulaştırıldı. Moldova'da ise 350 gıda paketi dağıtıldı, bin paket daha hazırlanıyor. Ukrayna içerisinde Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük bin aileye 2 bin ekmek dağıtımı yapılıyor. 3 gün içerisinde Ukrayna’nın 4 farklı şehrinde 24 bin ekmek dağıtıldı” bilgisini verdi.

SADECE MÜSLÜMANLARA DEĞİL

Mültecilerin, Romanya’da İshakca Sınır Kapısı’nı mola yeri olarak kullandığını dile getiren Emin, "Her iki saatte bir feribotlarla sınır kapısına geliyorlar. Orada bekleyen otobüslerle Avrupa’nın farklı şehirlerine geçiyorlar. Sınırda bekleyenlere gıda yardımında bulunuyoruz. Havalar soğuk. Battaniye dağıtıyoruz. Dil, din, ırk fark etmeksizin gıda yardımı yapıyoruz. Koordinasyon sağlayan daha küçük yerel dernekler, Türkiye’den gelen yardımların sadece Müslümanlara mı verileceğini sordular. Biz de herkese dağıtılacağını söyledik" dedi.

TEK VALİZLE ÇIKIYORLAR

Hiçbir şekilde mültecilerle muhatap olunmasına izin verilmediğini vurgulayan Emin, "Mülteciler çadırlarda oluyor, kamp bölgesindeki yetkililer bizim getirdiğimiz yardımları teslim alıp, mültecilere içerde dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Mülteciler sınırlardan bir ya da iki valizle gelip farklı yerlere gidiyorlar" diye konuştu.

ÇOĞALINCA ANLAYIŞ SÜRECEK Mİ?

Avrupa’nın mülteci konusunda Ukrayna sınavında yine sınıfta kaldığını söyleyen Emin, "Özellikle Afrikalıların, trenlere alınmadığı, Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmediği görüntüler yayınlandı. Mevcut durumda Avrupa ve mülteci botlarını batıran Yunanistan dahil, Ukraynalı mültecileri almaya hazır olduklarını açıkladılar. Olay çok taze olduğu için herkes, sanki mülteci almaya hazırmış gibi ama Ukrayna'nın nüfusu 45 milyon. Ve Avrupa ülkelerine sınırı olan ülke. Mevcut durumda 5-6 günde yarım milyon insan geçti. Eğer ki savaşın şiddeti artar da milyonlarca insanın Avrupa'ya geldiğinde Avrupa'nın bugünkü kadar anlayışlı olabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Üretimleri vesevkiyatları durduruyorlar

Üretimleri ve
sevkiyatları durduruyorlar

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.
Rusyadatepki çeken görüntü

Rusya'da
tepki çeken görüntü

'Savaşa hayır' diyen yaşlı kadını gözaltına aldılar.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.
10 ilde<br>okullara kar tatili

10 ilde
okullara kar tatili

Valiliklerden ardı ardına açıklama geliyor.

​Rusya, Batılı devletlerin yaptırımlarına karşı nükleer savaş tehdidinde bulundu.
Sıkıyönetim<br>ilan edilecek

Sıkıyönetim
ilan edilecek

​Ukrayna'dan dikkat çeken Rusya iddiası.
Mahalleyi savaş alanına çevirdi

Mahalleyi savaş alanına çevirdi

​Antalya'da gece yarısı korku dolu anlar.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.
Havalimanında<br>duygu dolu anlar<br>

Havalimanında
duygu dolu anlar

Evlatlarına kavuşan anne ve babalar gözyaşı döktü.
Rusya'ya savaş<br>suçları soruşturması

Rusya'ya savaş
suçları soruşturması

​Ukrayna'daki suçların soruşturulması için 39 ülke müracaat etti.

​Ukrayna'daki askerler Rusya'nın içinde yaşayan etnik unsurlardan oluşuyor.

​Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşacak yabancılar için vizeleri serbest bıraktı.

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.