İnsanlıkta ‘sınır’ yok: Savaş uzarsa Avrupa’nın mülteci ilgisi düşer

Batı’nın çifte standardına rağmen Türkiye ve Türk sivil toplum örgütleri farklı coğrafyalara ayrım yapmadan insani yardım ulaştırıyor. Son adres ise Ukrayna.

Sahadaki sivil toplum örgütlerinden biri de İHH. İHH İnsani Yardım Vakfı, Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin, bölgedeki insani durumu Yeni Şafak'a anlattı.

Ukrayna İnsani Yardım Ekip Sorumlusu Emin Emin.

YASAĞA GÖRE PLANLAMA

Ukrayna, Romanya ve Moldova’da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyleyen Emin, "Yaklaşık 225 aileye yardımda bulunduk. Sokağa çıkma yasakları olmadığı zamanlarda Ukrayna içerisinde sıcak ekmek başta olmak üzere gıda yardımlarında bulunuyoruz" dedi. 6-7 gün içerisinde yarım milyondan fazla insanın göç ettiğini belirten Emin, en yoğun göç Polonya tarafına gerçekleştiğini, bunu Romanya ve Moldova'nın takip ettiğini belirtti.

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YARDIMLARDA SON DURUM

Emin çalışmalarına ilişkin “Bugüne kadar Romanya'ya sığınan 450 aileye gıda, 20’sine ise battaniye yardımı ulaştırıldı. Moldova'da ise 350 gıda paketi dağıtıldı, bin paket daha hazırlanıyor. Ukrayna içerisinde Kiev, Liviv, Vinnitsa ve Kherson bölgelerinde günlük bin aileye 2 bin ekmek dağıtımı yapılıyor. 3 gün içerisinde Ukrayna’nın 4 farklı şehrinde 24 bin ekmek dağıtıldı” bilgisini verdi.

SADECE MÜSLÜMANLARA DEĞİL

Mültecilerin, Romanya’da İshakca Sınır Kapısı’nı mola yeri olarak kullandığını dile getiren Emin, "Her iki saatte bir feribotlarla sınır kapısına geliyorlar. Orada bekleyen otobüslerle Avrupa’nın farklı şehirlerine geçiyorlar. Sınırda bekleyenlere gıda yardımında bulunuyoruz. Havalar soğuk. Battaniye dağıtıyoruz. Dil, din, ırk fark etmeksizin gıda yardımı yapıyoruz. Koordinasyon sağlayan daha küçük yerel dernekler, Türkiye’den gelen yardımların sadece Müslümanlara mı verileceğini sordular. Biz de herkese dağıtılacağını söyledik" dedi.

TEK VALİZLE ÇIKIYORLAR

Hiçbir şekilde mültecilerle muhatap olunmasına izin verilmediğini vurgulayan Emin, "Mülteciler çadırlarda oluyor, kamp bölgesindeki yetkililer bizim getirdiğimiz yardımları teslim alıp, mültecilere içerde dağıtımı gerçekleştiriyorlar. Mülteciler sınırlardan bir ya da iki valizle gelip farklı yerlere gidiyorlar" diye konuştu.

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ÇOĞALINCA ANLAYIŞ SÜRECEK Mİ?

Avrupa’nın mülteci konusunda Ukrayna sınavında yine sınıfta kaldığını söyleyen Emin, "Özellikle Afrikalıların, trenlere alınmadığı, Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmediği görüntüler yayınlandı. Mevcut durumda Avrupa ve mülteci botlarını batıran Yunanistan dahil, Ukraynalı mültecileri almaya hazır olduklarını açıkladılar. Olay çok taze olduğu için herkes, sanki mülteci almaya hazırmış gibi ama Ukrayna'nın nüfusu 45 milyon. Ve Avrupa ülkelerine sınırı olan ülke. Mevcut durumda 5-6 günde yarım milyon insan geçti. Eğer ki savaşın şiddeti artar da milyonlarca insanın Avrupa'ya geldiğinde Avrupa'nın bugünkü kadar anlayışlı olabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.