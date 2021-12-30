Dünya Irak Cumhurbaşkanı Meclisi 9 Ocakta ilk oturumunu yapmaya çağırdı
ORTADOĞU

Irak Cumhurbaşkanı Meclis'i 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapmaya çağırdı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni parlamentoya 9 Ocak'ta ilk oturumunu yapma, Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçme çağrısında bulundu. Irak haber ajansı INA'ya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Meclis'in ilk oturumunun 9 Ocak'ta yapılması ve oturuma en yaşlı milletvekilinin başkanlık etmesi yönünde talimat verildi.

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Haber Merkezi AA
Irak Cumhurbaşkanı Meclisi 9 Ocakta ilk oturumunu yapmaya çağırdı
Irak Meclisi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, oturumda Meclis Başkanı ve iki yardımcısının belirleneceği kaydedildi.

Irak Anayasası'na göre, genel seçimlerin nihai sonuçlarına ilişkin Federal Mahkeme'nin onayının alınması ve kesin sonuçların açıklanmasını takip eden 15 gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'in toplantıya çağrılması gerekiyor.

Irak'ta 10 Ekim'deki seçimlerde, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'e 73 vekil göndererek birinci, Takaddum Koalisyonu 37 vekille ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 33 vekille üçüncü olmuştu.

Seçimlerin ardından yaşanan gerginlikler sonrası Irak Yüksek Federal Mahkemesi, pazartesi günü genel seçimlerin sonuçlarını onayladığını bildirmişti.

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