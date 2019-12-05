Irak gösterilerinde 114 güvenlik görevlisi yaralandı: Siviller de ise yaralı sayısı 20 bin Irak gösterilerinde 114 güvenlik görevlisi yaralandı: Siviller de ise yaralı sayısı 20 bin Irak’ın Necef kentindeki hükümet karşıtı protestolarda Ekim ayından bu yana 114 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi 05 Aralık 2019, 10:56 Son Güncelleme: 05 Aralık 2019, 11:12 İHA