Dünya Irak kan gölü
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Irak kan gölü

Irak’ta dün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde yine kan aktı. Polis, Bağdat, Basra, Meysan ve Zikar şehirlerinde siyasi parti ve hükümet binalarına saldıran göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti. Olaylarda 30 kişi ölürken 2 bin 312 kişi de yaralandı. Gösterilerin yoğunlaştığı 7 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak'ta dün yeniden başlayan gösterilerde 30 kişi öldü 2 bin 312 kişi de yaralandı.
Irak'ta dün yeniden başlayan gösterilerde 30 kişi öldü 2 bin 312 kişi de yaralandı.

Irak’ta Şiilerin için mukaddes olan Erbain merasimi nedeniyle ara verilen gösteriler dün yeniden başladı. Irak’ın başkenti Bağdat ve bazı illerdeki protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 30’a yükselirken, 2 bin 312 kişi de yaralandı. Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi yaşamını yitirdi. Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Iraklı bir televizyon kanalı muhabiri bulunuyor. Açıklamada ayrıca zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısının 27 olduğu ve söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Bağdat ile güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 157 kişi hayatını kaybederken 5 bin 494 kişi ise yaralanmıştı.

YEŞİL BÖLGE'DE ÇATIŞMA

  • Eylemlerde kafasına gaz nbombası isabet eden bir ngazeteci de hayatını kaybetti
  • Dün sabah saatlerinde şiddetini artıran gösterilerde, Bağdat'ta hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölgeye giren göstericilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin protestoları yatıştırmak için aldığı reform kararları ve soruşturma raporunun açıklanması ardından halk işsizlik, kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluğu protesto etmek için Bağdat'ta yine sokağa döküldü. Günün ilk saatlerinde hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye giren vatandaşları güvenlik güçlerinin çıkarmasının ardından daha kalabalık gruplar halinde toplanan protestocular, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı.

SİSTANİ'DEN KAOS UYARISI

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani de hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı" ifadelerine yer verdi.

SADR'DAN SİLAHLI KORUMA

  • Protestocuları korumak için Şii din adamı Mukteda Sadr’a ait silahlı grupların gösteri bölgesine sevk edildiği görüldü. Sadr gösteriler başlamadan önce yaptığı açıklamada eylemcilere destek vereceğini açıklamıştı.

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