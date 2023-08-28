Irak resmen duyurdu: Bir çok şehir Türkiye'ye bağlanacak

Nasır el-Esedi
"Körfez'i Türkiye sınırına taşıyacak"
Gazete, Başbakan Sudani'nin açıkladığı Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye'nin de önem verdiğini yazdı.
"Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanacak"
Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayı sonlarında açıklamıştı. Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.
Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.