Dünya Irak ve Gazzeden Elazığ depremi için Türkiyeye taziye mesajı
ORTADOĞU

Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

Irak ve Gazze'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları geldi.

Haber Merkezi AA
Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.
Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın, Türkiye hükümetinin ve halkının acılarını paylaştığı aktarıldı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı mesajında depremde ölenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti.

  • Heniyye'nin, Türkiye'nin her türlü kötülükten korunması, istikrar ve güvenlik içinde olması için dua ettiği kaydedildi.

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