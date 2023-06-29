Irak yargısı İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Iraklının iadesini istiyor

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika.
Irak Dışişleri Bakanlığı da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı "provokasyon" olarak niteledi.
Irak Yüksek Yargısı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatını verdi.
Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu eylemin kınandığı ifade edildi.
Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve elçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.