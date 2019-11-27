Dünya Irakın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ORTADOĞU

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi: Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşti. Gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi. Olayların büyümesi üzerine tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

Haber Merkezi AA
Irak'taki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu ateşe verildi.
Irak'taki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu ateşe verildi.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.

Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.

Onlarca gösterici yaralandı

  • Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.

Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

  • Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

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